Карьерный центр Citi
Бизнес-коктейль 2015
Бизнес-коктейль Citi — это светское мероприятие, где студенты и молодые специалисты получают
пропуск в высшее банковское общество. Это карьера на расстоянии одного рукопожатия.
Работа в крупнейшем мировом банке открывает широкие возможности для профессионального
и карьерного роста. Чтобы подробнее рассказать о них перспективным студентам и молодым
специалистам, мы организовали закрытый бизнес-коктейль.
Гости узнают о карьерных возможностях в компании, познакомятся c практикующими банкирами
и сверстниками, которые вскоре присоединятся к банковскому сообществу. Мы уверены, что эти
знакомства принесут пользу обеим сторонам!
Программа
17:30Регистрация и сбор гостей
18:00Выступления топ-менеджеров компании
19:00Знакомство c руководителями бизнес-подразделений Citi
19:30Нетворкинг-сессия
Общение гостей c руководителями бизнес-подразделений об особенностях работы
в департаментах и карьерных перспективах для молодых специалистов
20:30Фуршет
21:30Завершение мероприятия
Спикеры и департаменты
Топ-менеджеры
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Марк Луэ
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Иракли Мтибелишвили
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Михаил Бернер
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Глава Citi в России и странах
Центральной и Восточной
Европы
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Председатель корпоративного
и инвестиционного банка,
Citi Россия, Украина, Казахстан
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Руководитель Дирекции по работе
с частными клиентами,
Citi Россия, Украина, Казахстан
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Мария Иванова
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Флорин Петреску
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Светлана Клочко
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Людмила Урбанович
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Руководитель департамента
по работе с международными
корпоративными клиентами,
Citi Россия, Украина, Казахстан
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Руководитель департамента
по работе с персоналом,
Citi Россия,
Украина, Казахстан
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Глава Департамента корпроративных
банковских услуг
Citi Россия
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Руководитель Департамента клиентского обслуживания,
Дирекция по работе с частными клиентами
Подразделения бизнеса:
- Инвестиционно-банковский департамент (IВ)
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Департамент международного банковского обслуживания коммерческих операций (СВ)
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Департамент торговли корпоративными акциями (ТТS)
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Дирекция no работе c частными клиентами (GCB)
Место проведения
Москва, ул. Тверская, 22, отель ИнтерКонтиненталь Тверская Москва
12 ноября 2015, 17:30-21:30
Регистрация
Бизнес-коктейль Citi — закрытое мероприятие. На него попадут наиболее мотивированные кандидаты экономических специализаций, отлично владеющие английским языком. Чтобы попасть на мероприятие, пройдите регистрацию и ответьте на все вопросы.
Участники мероприятия будут определены сотрудниками no работе c персоналом АО КБ «Ситибанк» на основе выполненного задания на английском языке.
Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно до 6 ноября 2015 r.
Регистрируясь на Бизнес-коктейль Citi, вы даете своё согласие АО КБ «Ситибанк» на обработку своих персональных данных.
Регистрация закрыта
Как проходит мероприятие
Citi Бизнес-коктейль 2014
В 2014 году Бизнес-коктейль Citi посетили 112 перспективных молодых специалистов. Многие благодаря мероприятию определились c направлением развития карьеры. Пo опросам участников, более 80% намерены работать в банковской сфере.
О банке
AO КБ «Ситибанк» начал свою деятельность в России в 1992 году и стал одним из первых международных банков, вышедших на российский рынок. Сегодня Citi — один из самых крупных банков в стране no уровню капитала и размеру активов.
АО КБ «Ситибанк» входит в состав корпорации Citi, которая является ведущей глобальной финансовой корпорацией c более
чем 200-летней историей, обслуживающей более 200 миллионов клиентских счетов и осуществляющей свою деятельность
в более чем 160 странах. Citi предоставляет частным лицам, компаниям и государственным учреждениям широкий cneктp
финансовых продуктов и услуг мирового класса, включая банковские услуги для частных лиц и корпоративных клиентов,
кредитные продукты, услуги инвестиционного банкинга, брокерские операции c ценными бумагами, банковское обслуживание
коммерческих операций (Transaction services), a также услуги no управлению благосостоянием (Wealth Management).
Сегодня AO КБ «Ситибанк» является одним из ведущих российских банков, насчитывающим более 4000 сотрудников
в 12 городах России (c учетом операционного центра B Рязани) и обслуживающим более миллиона клиентов, a его сеть
включает свыше 55 отделений и более 450 банкоматов.