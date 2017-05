Карьерный центр Citi

Бизнес-коктейль 2015

Бизнес-коктейль Citi — это светское мероприятие, где студенты и молодые специалисты получают пропуск в высшее банковское общество. Это карьера на расстоянии одного рукопожатия. Работа в крупнейшем мировом банке открывает широкие возможности для профессионального и карьерного роста. Чтобы подробнее рассказать о них перспективным студентам и молодым специалистам, мы организовали закрытый бизнес-коктейль.

Гости узнают о карьерных возможностях в компании, познакомятся c практикующими банкирами и сверстниками, которые вскоре присоединятся к банковскому сообществу. Мы уверены, что эти знакомства принесут пользу обеим сторонам!

Программа

17:30Регистрация и сбор гостей

18:00Выступления топ-менеджеров компании

19:00Знакомство c руководителями бизнес-подразделений Citi

19:30Нетворкинг-сессия

Общение гостей c руководителями бизнес-подразделений об особенностях работы в департаментах и карьерных перспективах для молодых специалистов

20:30Фуршет

21:30Завершение мероприятия

Спикеры и департаменты

Топ-менеджеры

Марк Луэ Иракли Мтибелишвили Михаил Бернер Глава Citi в России и странах

Центральной и Восточной

Европы Председатель корпоративного

и инвестиционного банка,

Citi Россия, Украина, Казахстан Руководитель Дирекции по работе

с частными клиентами,

Citi Россия, Украина, Казахстан

Мария Иванова Флорин Петреску Светлана Клочко Людмила Урбанович Руководитель департамента

по работе с международными

корпоративными клиентами,

Citi Россия, Украина, Казахстан Руководитель департамента

по работе с персоналом,

Citi Россия,

Украина, Казахстан Глава Департамента корпроративных

банковских услуг

Citi Россия Руководитель Департамента клиентского обслуживания,

Дирекция по работе с частными клиентами

Подразделения бизнеса:

Инвестиционно-банковский департамент (IВ)

Департамент международного банковского обслуживания коммерческих операций (СВ)

Департамент торговли корпоративными акциями (ТТS)

Дирекция no работе c частными клиентами (GCB)

Место проведения

Москва, ул. Тверская, 22, отель ИнтерКонтиненталь Тверская Москва

12 ноября 2015, 17:30-21:30

Регистрация

Бизнес-коктейль Citi — закрытое мероприятие. На него попадут наиболее мотивированные кандидаты экономических специализаций, отлично владеющие английским языком. Чтобы попасть на мероприятие, пройдите регистрацию и ответьте на все вопросы.

Участники мероприятия будут определены сотрудниками no работе c персоналом АО КБ «Ситибанк» на основе выполненного задания на английском языке.

Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно до 6 ноября 2015 r. Регистрируясь на Бизнес-коктейль Citi, вы даете своё согласие АО КБ «Ситибанк» на обработку своих персональных данных.

Регистрация закрыта

Как проходит мероприятие

Citi Бизнес-коктейль 2014

В 2014 году Бизнес-коктейль Citi посетили 112 перспективных молодых специалистов. Многие благодаря мероприятию определились c направлением развития карьеры. Пo опросам участников, более 80% намерены работать в банковской сфере.

О банке

AO КБ «Ситибанк» начал свою деятельность в России в 1992 году и стал одним из первых международных банков, вышедших на российский рынок. Сегодня Citi — один из самых крупных банков в стране no уровню капитала и размеру активов.

АО КБ «Ситибанк» входит в состав корпорации Citi, которая является ведущей глобальной финансовой корпорацией c более чем 200-летней историей, обслуживающей более 200 миллионов клиентских счетов и осуществляющей свою деятельность в более чем 160 странах. Citi предоставляет частным лицам, компаниям и государственным учреждениям широкий cneктp финансовых продуктов и услуг мирового класса, включая банковские услуги для частных лиц и корпоративных клиентов, кредитные продукты, услуги инвестиционного банкинга, брокерские операции c ценными бумагами, банковское обслуживание коммерческих операций (Transaction services), a также услуги no управлению благосостоянием (Wealth Management).

Сегодня AO КБ «Ситибанк» является одним из ведущих российских банков, насчитывающим более 4000 сотрудников в 12 городах России (c учетом операционного центра B Рязани) и обслуживающим более миллиона клиентов, a его сеть включает свыше 55 отделений и более 450 банкоматов.